Названо помогающее избавиться от неприятного запаха в кроссовках средство

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От неприятного запаха в кроссовках поможет избавиться пищевая сода. К такому выводу пришли обменявшиеся мнениями о проблеме любители уборки, сообщает Express.

Для избавления от неприятного запаха соду можно насыпать в обувь, встряхнуть содержимое и оставить на час. Однако перед началом рекомендуется вынуть стельки, которые можно постирать в стиральной машине. Кроме того, неприятный запах можно побороть, если насыпать соду в старые носки, а после положить их в обувь на ночь.

Такого же результата можно добиться и другими способами. Например, сухие чайные пакетики можно замочить в смеси из лосьона после бритья, духов и эфирных масел, высушить их и положить в обувь на ночь.

Ранее автор рубрик "Хозяйство" и "Сад" на портале Express Софи Харрис рекомендовала для быстрого очищения микроволновой печи от жира сделать раствор из лимонов и горячей воды. Для этого необходимо нарезать лимон дольками, поместить их в глубокую стеклянную тарелку и залить горячей водой. После чего тарелку со смесью следует поставить в микроволновку и включить ее на несколько минут.

