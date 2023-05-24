Россиянам рассказали об обязательных функциях хорошего кондиционера

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Многие кондиционеры нового поколения оснащены всеми базовыми функциями: охлаждение, обогрев и осушение. Однако такими важными свойствами, как вентиляция, фильтрация и увлажнение воздуха, обладают не все, сообщает News.ru со ссылкой на эксперта в области бытовой техники Валерия Метко.

По его словам, даже самые недорогие устройства имеют все базовые функции. Некоторые оснащены ионизацией и светодиодами, которые уничтожают вирусы микробов. Но, отметил Метко, все это является второстепенной задачей кондиционера.

Так, проживающим на первом этаже людям необходимо устройство с функцией осушения. Особенно это касается тех, у кого в квартире влажно.

"Осушение поможет при высокой влажности на первом этаже, чтобы не было плесени на стенах. Охлаждение необходимо при жаре, обогрев нужен во время межсезонья. Зима заканчивается, начинается весна, отопление отключили, а если прохладный день, при обогреве в квартире будет комфортнее", – заключил Метко.

Ранее главный редактор "Вильянов.ком" Сергей Вильянов представил ряд рекомендаций по выбору хорошего ноутбука для работы и учебы. Он подчеркнул, что новое поколение устройств быстрее, потребляет не так много энергии и издает меньше шума.