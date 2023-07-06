Москвичей предупредили о грозах вечером 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вечером в четверг, 6 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Сегодня большую часть дня погоду в столичном регионе будет формировать гребень антициклона, и только поздним вечером, начиная с юго-западных районов региона, скажется влияние холодного атмосферного фронта. Переменная облачность, большую часть дня без осадков, поздним вечером возможны кратковременные дожди и грозы", – сказал Леус.

При этом, как отметил эксперт, максимальная температура воздуха в Москве достигнет 28–30 градусов, а в Подмосковье – 26–31 градуса. 6 июля может стать самым теплым днем в московском регионе с начала этого года, резюмировал Леус.

В центре "Фобос" также спрогнозировали юго-восточное направление ветра, скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, и к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Гидрометцентр России спрогнозировал переменную облачность в Москве 6 июля. Преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха в столице может понизиться до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов. Также в ночь на пятницу в отдельных районах Москвы прогнозируется гроза с градом.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары 6 июля