Воду начали раздавать в метро Москвы, на автовокзалах и причалах из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичам из-за жары начали раздавать воду на автовокзалах, станциях метро и причалах первого маршрута речного электротранспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что власти прикладывают все усилия, чтобы поездки пассажиров в городском транспорте оставались комфортными в любую погоду. Как он заметил, такую задачу поставил Сергей Собянин.

Бесплатную воду можно получить на станциях метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, "Измайловская" Арбатско-Покровской линии, "Технопарк" Замоскворецкой линии, "Фили", "Студенческая", "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" и "Кунцевская" Филевской линии.

Также воду раздают на причалах электросудов: Киевском, "Сердце Столицы", "Сити-Центральном". Сотрудники МТППК весь день раздают воду на Ленинградском вокзале. Сотрудники Центральной ППК будут предлагать пассажирам питьевую воду в вечерний час пик на вокзалах и крупных станциях Московской железной дороги.

6 июля может стать самым жарким днем с начала года, однако во второй половине дня 30-градусная жара сменится грозами.

В четверг столица окажется под влиянием солнечного, сухого и жаркого гребня антициклона, а вечером приближающийся холодный атмосферный фронт отметится ливнями и грозами. На Подмосковье ливни обрушатся к 18–19 часам, а в Москву доберутся к 21–22 часам.

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. По словам синоптиков, такие погодные условия опасны – есть вероятность стихийных бедствий.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары 6 июля