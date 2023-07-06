Раздачу питьевой воды организуют на вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за жары, установившейся в Москве 6 июля, сотрудники Центральной ППК будут предлагать пассажирам питьевую воду в вечерний час пик на вокзалах и станциях Московской железной дороги, сообщает ТАСС.

Бесплатно взять воду вечером в четверг можно будет на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах.

Также воду будут раздавать на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино, Раменское и Нижегородская.

6 июля может стать самым жарким днем с начала года, однако во второй половине дня 30-градусная жара сменится грозами.

В четверг столица окажется под влиянием солнечного, сухого и жаркого гребня антициклона, а вечером приближающийся холодный атмосферный фронт отметится ливнями и грозами. На Подмосковье ливни обрушатся к 18–19 часам, а в Москву доберутся к 21–22 часам.

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. По словам синоптиков, такие погодные условия опасны – есть вероятность стихийных бедствий.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за 30-градусной жары 6 июля