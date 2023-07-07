Прошедшая ночь в Москве стала рекордно жаркой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь с четверга на пятницу в столице стала самой жаркой для 7 июля за всю историю наблюдений, сообщила ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Прошедшая ночь на Ивана Купалу, 7 июля, в Москве оказалась рекордно теплой, минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 21,8 градуса. Таким образом, пал рекорд по самой теплой ночи на эту дату июля", – написала синоптик.

Она напомнила, что предыдущий рекорд принадлежал 1954 году, тогда воздух 7 июля прогрелся до 21,1 градуса.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус назвал прошедшую ночь в Москве "тропической". Он рассказал, что этот термин обычно используют в Великобритании, Испании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Германии, Финляндии, Латвии и других странах. Им обозначают ночи, при которых температура не опускается ниже 20 градусов тепла.

Медики считают, что "тропические" ночи опаснее для здоровья, чем жара в дневное время, добавил синоптик. Он пояснил, что, если температура ночью немного опускается, организм успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки.

"В условиях "тропической" ночи этого не происходит и быстрее наступает усталость, ощущается недомогание, возможны обострения хронических болезней", – объяснил Леус.

Он добавил, что в понедельник днем будет холоднее, чем прошедшей ночью.

В ночь на 8 июля температура в Москве может понизиться до 17 градусов, по области – до 14 градусов. Местами в столичном регионе ночью пройдет ливень, в отдельных районах – гроза.

В Москве с вечера четверга, 6 июля, до вечера пятницы, 7 июля, объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, града, дождя и сильного ветра.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 7 июля