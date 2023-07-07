Москвичей предупредили о грозе с градом 7 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний рабочий день недели, 7 июля, в Москве прогнозируются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах ожидается гроза с градом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 26 до 28 градусов, а в Подмосковье – от 26 до 31 градуса.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 8 июля температура в Москве может понизиться до 17 градусов, по области – до 14 градусов. Местами в столичном регионе ночью пройдет ливень, в отдельных районах – гроза.

В Москве с вечера четверга, 6 июля, до вечера пятницы, 7 июля, объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, града, дождя и сильного ветра.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 7 июля