Синоптик предупредила о дожде и грозах на неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На неделе с 17 июля в столице прогнозируется ухудшение погоды из-за дожей и грозы. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Уже в ночь на вторник, 18 июля, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы составит 16...18 градусов. Днем тоже кратковременные дожди, местами сильные, возможна гроза. Воздух прогреется до 25...27 градусов", – отметила синоптик.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Днем во вторник будет развиваться грозовая деятельность. Порывы ветра при грозе могут усиливаться до 12–18 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия будут и в ночь на среду, 19 июля. "Возможны кратковременные дожди, местами сильные. Ожидается гроза, во время нее порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на среду составит 14...16 градусов", – уточнила Позднякова.

В дневные часы местами прогнозируется кратковременный дождь, столбики термометров покажут 20...22 градуса. Сохранится северо-западный ветер с порывами 12–15 метров в секунду.

"Небольшой кратковременный дождь также ожидается в столице в четверг, пятницу и субботу. В четверг ночью будет 11…16 градусов. Дневная температура составит 20…25. В пятницу и субботу преобладающая температура ночью будет 9…14 градусов, дневная – так же 20…25 градусов. То есть июльской жары ждать не приходится", – подчеркнула метеоролог.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов оценил риски повторения аномально жаркой погоды с природными пожарами на территории центральной части РФ по аналогии с 2010 годом. По словам эксперта, ожидать такого развития события практически гарантированно не стоит. Дело в том, что в Центральной России в 2023 году прошло достаточное количество дождей, пояснил специалист.

