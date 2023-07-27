Синоптик заявил, что 28 июля станет самым жарким днем в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жаркая погода установится в Москве в пятницу, 28 июля, спрогнозировал синоптик Александр Ильин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Пик жары в Москве и области будет в пятницу. Температура воздуха прогреется до 24–29 градусов в дневные часы. В отдельных районах на юго-востоке региона будет больше 30 градусов", – добавил он.

В свою очередь, температура ночью ожидается на уровне 18–19 градусов. Однако эксперт предупредил, что жара быстро пройдет, и в предстоящие выходные температурные показатели снизятся.

Кроме того, в пятницу над столицей будут кучево-дождевые облака, в результате чего возможны кратковременные осадки, отметил Ильин.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что 26 июля в столице прошел сильнейший с конца 19 века ливень. Она уточнила, что в западном округе столицы к вечеру выпало 45,6 миллиметра осадков, что составляет более половины месячной нормы.

До этого, в ночь с 24 на 25 июля в столичном регионе за три часа выпало от 7 до 20 миллиметров осадков, что для отдельных частей региона составило почти четверть месячной нормы.



Москвичам рассказали о прошедшем тропическом ливне в столице