Врач назвала признаки пониженного давления в жару

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Слабость, учащенное сердцебиение, головокружение и сонливость в жаркую погоду могут указывать на снижение артериального давления. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"В жару мы не всегда соблюдаем питьевой режим, много потеем, уменьшается объем циркулирующей крови, сосуды расширяются. Все это, естественно, может приводить к снижению давления", – пояснила врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт Когда давление понизилось, может появиться общий дискомфорт: слабость, учащенное сердцебиение, головокружение, сонливость, головная боль. Пониженное давление может привести к обмороку.

Терапевт рекомендует в жаркую погоду обязательно соблюдать питьевой режим, чтобы не допустить снижения давления. "Если давление уже понизилось, необходимо обеспечить приток свежего воздуха и выпить горячий сладкий чай, чтобы увеличить объем циркулирующей жидкости. Также можно съесть что-нибудь соленое", – посоветовала специалист.

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