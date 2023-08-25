Москвичам рассказали о погоде 25 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 25 августа, в столице и области прогнозируется переменная облачность и местами туман. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Скорость северного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

В МЧС ранее предупредили, что с 21:00 24 августа до 08:00 25 августа в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров. Ведомство призвало автомобилистов быть внимательнее, снижать скорость, соблюдать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона, что в условиях плотного радиационного тумана видимость может составлять менее одного километра. При этом он пояснил, что, как правило, такой туман рассеивается через 2–3 часа после восхода солнца в 05:20.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 25 августа