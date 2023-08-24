МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за тумана

Фото: Агентство "Москва"

Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за тумана. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале МЧС.

"В период с 21:00 24 августа до 08:00 25 августа местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров", – говорится в публикации.

На фоне неблагоприятных погодных условий автомобилистов призвали быть внимательными. Их попросили снизить скорость, соблюдать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров.

В МЧС напомнили, что граждане всегда могут в случае необходимости обратиться по номеру 101 или единому телефону доверия 8 (495) 637-22-22.

В Москве и Подмосковье в ночь на 25 августа объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать с 21:00 24 августа до 09:00 25 августа.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона, что в условиях плотного радиационного тумана видимость может составлять менее одного километра. При этом он пояснил, что, как правило, такой туман рассеивается через 2–3 часа после восхода солнца в 05:20.

Дептранс рекомендовал столичным водителям быть аккуратнее из-за ожидающегося тумана