Синоптик пообещал по-летнему комфортную погоду в выходные в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предстоящие выходные в Москве, 26–27 августа, будут по-летнему комфортными, температура воздуха составит 20–22 градуса, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает RT.

"Вчера мы пережили самый холодный день и сегодня уже будем выбираться из этой ямы полярного воздуха, благодаря антициклону скандинавского происхождения. Он очистил небо от облаков и, соответственно, сегодня столбики термометров будут штурмовать двадцатиградусную высоту", – рассказал он.

По словам синоптика, в ночь на субботу, 26 августа, погода будет прохладной, температура воздуха будет находиться в пределах 7–9 градусов, днем на температуру окажет влияние атмосферный фронт и воздух прогреется до 19–21 градуса, однако местами он пообещал жителям столицы дожди.

В воскресенье, 27 августа, осадков в городе не ожидается, добавил Тишковец. Температура воздуха в ночное время составит от 9 до 11 градусов, днем москвичи будут наблюдать переменную облачность, воздух прогреется до 20–22 градусов.

В начале следующей недели синоптик также пообещал, что столбики термометров будут находиться на отметке 20 градусов тепла, что соответствует августовским показателям температуры.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявлял, что в ночь на 25 августа температура воздуха в Москве опустилась до 8,5 градуса, а в Московской области – до 4,6 градуса, что стало минимальными значениями с начала текущего месяца.

Последний раз такие низкие температуры в городе и области наблюдались 21 июня. Самой холодной точкой Подмосковья оказался город Клин – минимальная температура там составила 4,6 градуса, добавил он.



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