Синоптик объяснила появление радиационного тумана в Москве

Фото: Москва 24

Появление в столичном регионе радиационного тумана в ночь на 25 августа обусловлено охлаждением нижнего слоя воздуха за счет земного излучения. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее жителей столичного региона предупредили о плотном радиационном тумане в ночь на 25 августа, из-за которого видимость окажется меньше километра. О необычном явлении в своих соцсетях рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам Поздняковой, в Москве действительно наблюдался радиационный туман. Однако это не значит, что он радиоактивный, подчеркнула синоптик.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" За счет излучения Земли, собственно, земное излучение – это длинноволновая радиация, происходит охлаждение нижнего слоя воздуха. Температура достигает точки росы, и образуется конденсат, образуются радиационные туманы. Прошедшей ночью у нас атмосферный фон был повышенный, ночь, особенно под утро, была ясная. Это все привело к тому, что у нас сформировались туманы такого радиационного типа.

Следующий радиационный туман в Москве прогнозируется в ночь на 26 августа. "В ночь на субботу у нас тоже будут туманы, которые станут формироваться за счет радиационного излучения земной поверхности", – заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что ночь на 25 августа стала самой холодной в столичном регионе с начала месяца. В Москве столбики термометров опустились до 8,5 градуса. Отмечается, что в последний раз в городе было настолько холодно 21 июня. Вместе с тем в Московской области температура снизилась до 4,6 градуса.

