Синоптик рассказала, когда теплая погода вернется в Москву

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Теплая погода вернется в Москву на следующей неделе. Уже в четверг, 31 августа, воздух в городе прогреется до 23–25 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она продемонстрировала график хода минимальной и максимальной температуры, на котором видно, что в ближайшие выходные, 26–27 августа, температура воздуха будет находиться в пределах 20–22 градусов.

В начале следующей недели температура все еще составит около 20 градусов, отметила синоптик.

"Во вторник, 29 августа, из-за дождя днем станет чуть прохладнее. Затем начнется адвекция теплого воздуха и дневная температура 31 августа достигнет 23–25 градусов", – написала Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в пятницу, 1 сентября, в городе установится теплая и сухая погода.

Ранее Позднякова заявляла, что сентябрь в столице по температурным показателям будет чуть выше климатической нормы, которая составляет 12 градусов.

Синоптик понадеялась, что среднемесячная температура воздуха в первый месяц осени будет находиться в пределах 13–13,5 градуса.



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