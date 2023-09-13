Минувшая ночь в Московском регионе стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедшая ночь в Московском регионе оказалась самой холодной с начала осени. В Черустях температура опустилась до 1,1 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, в столице столбики термометров показали до 7,3 градуса.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал, что 13 сентября в Москве прогнозируется теплый день, днем температура составит до 20 градусов, а четверг, 14 сентября, станет самым теплым днем на этой неделе.

"Также в ночь ожидается густой туман с ухудшением видимости. Давление составит 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, ветер слабый, преимущественно в столице будет солнечно. При этом четверг станет самым теплым днем на этой неделе, а в пятницу волна тепла пойдет на спад", – сообщает News.ru со ссылкой на синоптика.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает теплая погода на этой неделе. Средние значения температуры составят до 20 градусов. Синоптик отметил, что ночью столбики термометров будут опускаться. Ночные температуры покажут от 5 до 6 градусов. Как подчеркнул метеоролог, днем температура будет находиться в диапазоне 20–22 градусов, однако 15 и 16 сентября значения покажут от 18 до 20 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 15 сентября, в Москве изменится характер погоды. Она предупредила, что местами ожидается кратковременный дождь.

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