Редкое северное сияние наблюдали жители Хабаровского края

Фото: телеграм-канал "Комсомольская правда"

Редкое северное сияние наблюдалось в Хабаровском крае в ночь на 2 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители всех регионов Дальнего Востока России в ночь на 2 декабря могли наблюдать редкое для определенных широт явление. Северное сияние в регионе фиксировали примерно с 23 часов по хабаровскому времени.

Отмечается, что это первая нынешней зимой магнитная буря с классом опасности G2 – второй по пятибалльной шкале. Утром в субботу шторм вновь набрал силу, а это значит, что сияние может повториться.

Как отметил глава муниципального района имени Лазо Александр Кох, увидеть такое на данной широте – невероятное везение: красные и зелёные переливы света были видны почти надо всеми северными и центральными районами края, а также вблизи регионального центра.

Ранее москвичам рассказали о возможном полярном сиянии из-за сильной магнитной бури. Астрономы зафиксировали две сильные вспышки на Солнце. Метеочувствительным людям советуют поберечь здоровье и отложить дела, которые требуют физических и умственных усилий.