Москвичам рассказали о полярном сиянии из-за магнитной бури

У москвичей появился шанс увидеть редкое явление. Небо над столицей в четверг, 30 ноября, может озарить северное сияние, если не будет облаков.

Ученые предупредили о мощных магнитных бурях. Астрономы зафиксировали две сильные вспышки на Солнце. Потоки солнечного ветра уже устремились к Земле. Метеочувствительным людям советуют поберечь здоровье и отложить дела, которые требуют физических и умственных усилий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.