Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 07:30

Общество

Москвичам рассказали о полярном сиянии из-за магнитной бури

Москвичам рассказали о полярном сиянии из-за магнитной бури

В Госдуме РФ планируют ужесточить законопроект о запрете телефонов в школах

Синоптики предупредили о метели и гололедице 30 ноября в Москве

"Мослекторий": Вячеслав Селиверстов – о тюрьмах

"Безопасный город": москвичам рассказали, как справиться с шумными соседями

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Жителям столицы рассказали, куда можно сдать свои старые вещи в Москве

Снегопад продлится в Москве до 30 ноября

"Мой район. Навигатор": BRICS+ Fashion Summit продлится в столице до 2 декабря

Новости часа: сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата профмастерства

У москвичей появился шанс увидеть редкое явление. Небо над столицей в четверг, 30 ноября, может озарить северное сияние, если не будет облаков.

Ученые предупредили о мощных магнитных бурях. Астрономы зафиксировали две сильные вспышки на Солнце. Потоки солнечного ветра уже устремились к Земле. Метеочувствительным людям советуют поберечь здоровье и отложить дела, которые требуют физических и умственных усилий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика