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29 ноября, 07:30

Транспорт

Транспортные ограничения введут в столице из-за Недели моды

Транспортные ограничения введут в столице из-за Недели моды

Парк электробусов "Салтыковка" появится на востоке столицы в 2024 году

Москвичам рассказали, как в городском транспорте выявляют безбилетников

Жителям столицы рассказали, как транспортные тарифы в Москве отличаются от региональных

"Яндекс Такси" в декабре привлечет 30 тысяч водителей в Москве и Московской области

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024–2026 годы

Новости часа: оборот модного бизнеса Москвы превышает 150 млрд рублей в год

"Мой район. Навигатор": 100 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве

Новости часа: сугробы в Москве к 1 декабря вырастут до 25–30 сантиметров

"Мой район. Навигатор": движение по новому участку Окской улицы открыли в Москве

В центре Москвы в среду, 29 ноября, перекроют ряд улиц из-за Недели моды. В 16:00 частично закроют Большой Патриарший переулок и Малую Бронную улицу. Также там нельзя будет парковаться до завершения модных показов.

Форум новой модной индустрии продлится до субботы, 2 декабря. Помимо деловой программы, гостей ждет fashion-интенсив с участием 10 международных экспертов, шоурум, фестиваль модных короткометражек и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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