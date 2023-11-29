Транспортные ограничения введут в столице из-за Недели моды

В центре Москвы в среду, 29 ноября, перекроют ряд улиц из-за Недели моды. В 16:00 частично закроют Большой Патриарший переулок и Малую Бронную улицу. Также там нельзя будет парковаться до завершения модных показов.

Форум новой модной индустрии продлится до субботы, 2 декабря. Помимо деловой программы, гостей ждет fashion-интенсив с участием 10 международных экспертов, шоурум, фестиваль модных короткометражек и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.