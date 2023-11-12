Москвичам рассказали о возможностях пользователей "Электронного дома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

К платформе "Электронный дом" подключились уже 99% москвичей. С ее помощью жители столицы могут решать домовые вопросы, сообщается на портале мэра и правительства города.

"С его помощью жители общаются с соседями, передают показания счетчиков, оплачивают коммунальные услуги, оставляют заявки на вызов мастера. Платформа постоянно развивается, появляются новые функции. Например, теперь пользователи могут оперативно связаться с водителем, чья машина мешает проезду во дворе", – подчеркнул руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

При помощи платформы жильцы могут обращаться по вопросам неполадок в квартире, подъезде и во дворе. Число выполненных заявок достигло 46% в этом году. Через платформу пользователи свыше 60 тысяч раз оплатили единый платежный документ и более 11 тысяч раз – электроэнергию. Показания счетчиков воды передали 495 тысяч раз, а показания счетчиков электроэнергии – почти 95 тысяч раз.

За активности на "Электронном доме" пользователи получают баллы, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов". Всего горожане заработали 92 миллиона баллов.

Ранее сообщалось, что ежедневно в Москве выполняют более 400 заявок, отправленных жителями через "Электронный дом". За все время работы платформы специалисты решили более 110 тысяч вопросов по уборке, выполнили свыше 60 тысяч заявок, связанных с эксплуатацией лифтов, и более 30 тысяч раз починили неисправную дверь в подъезде.

В Москве 99% жилых домов подключили к "Электронному дому"