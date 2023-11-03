Ежедневно в Москве решают более 400 вопросов от пользователей "Электронного дома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ежедневно в столице выполняют более 400 заявок, отправленных жителями через платформу "Электронный дом", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За все время работы платформы специалисты решили более 110 тысяч вопросов по уборке, выполнили свыше 60 тысяч заявок, связанных с эксплуатацией лифтов, и более 30 тысяч раз починили неисправную дверь в подъезде.

Пожаловаться на неполадки в квартире, подъезде или во дворе можно с помощью мобильного приложения или на сайте "Электронного дома". В личном кабинете нужно перейти в раздел "Заявки" и создать свою, выбрав адрес и заполнив форму.

Система предложит указать один из шести объектов (двор, дом, квартира, крыша, подвал, подъезд), категорию, тему и добавить описание ситуации. После создания заявки отслеживать ее статус можно в приложении или на сайте. Срок решения зависит от вопроса. В среднем на это уходит от 1 до 7 дней.

Ранее сообщалось, что за три года работы платформы "Электронный дом" было обработано свыше 450 тысяч заявок от москвичей. Также за это время состоялось порядка 10 тысяч общих собраний собственников, а также было проведено более трех тысяч опросов.

К сервису "Электронный дом" подключились уже 99% жилых домов Москвы – 34 тысячи зданий. Теперь ресурс является единым окном по вопросам управления и содержания дома.

В Москве 99% жилых домов подключили к "Электронному дому"