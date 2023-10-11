В Москве 99% жилых домов подключили к "Электронному дому"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

К сервису "Электронный дом" подключились уже 99% жилых домов Москвы – 34 тысячи зданий. С помощью платформы можно управлять собственным домом, публиковать объявления и общаться с соседями. Об этом сказано на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В "Электронном доме" собраны важные городские сервисы и электронные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а еще новости о Москве, чаты и доска объявлений. Теперь ресурс является единым окном по вопросам управления и содержания дома.

Кроме того, в сообщении сказано, что на возможности пользователей влияет тип адреса: исходя из того, какой статус есть у жителя столицы по его адресу, ему предоставляется разный функционал. Так, изучить список соседей или написать им смогут собственники, зарегистрированные и жители, подтвердившие принадлежность к адресу с помощью кода плательщика или гостевого доступа.

Сервисами можно воспользоваться как на сайте, так и в приложении "Электронный дом Москва". В июле этого года оно стало еще удобнее с учетом пожеланий людей. Например, все основные услуги сейчас отражены на главном экране, где также можно увидеть количество баллов, которые начисляются за активность на платформе и других городских проектах.

Ранее стало известно, что пользователи сервиса "Мои платежи" теперь могут оплачивать часть счетов за городские услуги через систему быстрых платежей (СБП). Функция доступна для всех типов начислений, кроме единого платежного документа и счетов Мосэнерго.

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