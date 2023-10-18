За три года "Электронный дом" обработал более 450 тысяч заявок от москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За три года работы платформы "Электронный дом" было обработано свыше 450 тысяч заявок от москвичей. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Электронный дом" создан в 2020 году. На данной платформе москвичи могут заниматься управлением и содержанием многоквартирного дома в режиме онлайн. Там же доступны основные сервисы и электронные услуги, связанные с городским хозяйством. Например, москвичи могут передать показания приборов учета водоснабжения и электроэнергии, оплатить коммунальные счета, узнать о плановых и аварийных отключениях воды, электроэнергии, газа и лифтов, пожаловаться на неполадки в доме и во дворе, провести голосование среди собственников, а также общаться с соседями и другое.

Участниками проекта стали жильцы 34 тысяч многоквартирных домов столицы, что составляет 99% от общего числа. За три года работы состоялось порядка 10 тысяч общих собраний собственников, а также было проведено более трех тысяч опросов. Проявляя активность, участники получают баллы, которые можно обменять на сайте "Миллион призов".

В зависимости от того, какой статус имеет человек по конкретному адресу, ему доступны разные опции. Собственники жилья могут принимать участие в собраниях и инициировать их. Всем проживающим в доме открыты доска объявлений, справочная информация, протоколы собраний. Тем, у кого нет прописки, необходимо подтвердить факт проживания в доме, предоставив код плательщика или гостевой доступ. После этого у жильца появится чат с соседями, функция подачи заявок, связь с управляющей компанией.

Подробная информация доступна на портале "Электронный дом".

Главной функцией "Электронного дома" является проведение общих собраний собственников онлайн. Решения, которые принимаются на собраниях, имеют юридическую силу. Кроме того, они обязательны к исполнению всеми собственниками и управляющей организацией. Формат онлайн соответствует задачам федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Житель дома 40 на Фрунзенской набережной Петр Камский рассказал, что дистанционные собрания проводить удобнее, так как "очные собрания тормозят принятие решения". Камский инициировал голосование, в ходе которого соседи решили установить во дворе шлагбаум.

"В прошлом году в ходе благоустройства у нас изменилась планировка двора. Нужно было согласовать установку новых шлагбаумов. А поскольку цифровизация – тренд нашего времени, я как человек современный предложил попробовать электронный формат", – рассказал он.

Благодаря "Электронному дому" жильцам не мешают разные графики и отъезды, так как пользователи своевременно получают уведомления о начале голосования для участия в нем. Зарегистрированным собственникам нужно только перейти по ссылке и сделать несколько кликов. Минимальное время проведения голосования – семь дней.

Также на платформе предусмотрены опросы, с помощью которых можно выяснить, кого жители согласны назначить старшим по дому, нужен ли консьерж и как украсить подъезд к праздникам.

В свою очередь, житель дома 17 на Новочеремушкинской улице Андрей Рубанов помогает соседям освоить новую платформу.

"Проблема в том, что многие наши люди апатичны. Пока у них стены не начнут рушиться и с них не возьмут огромные деньги на содержание дома, они тратить время и силы на обсуждения не будут. Такие сервисы, как "Электронный дом", помогут привлечь внимание жителей. Потому что пользоваться им быстро и удобно", – сказал Рубанов.

Чаще всего москвичи в мобильном приложении пользуются именно чатами, где отправляют заявки на устранение неполадок, посещают разделы "Мои соседи" и "Мои платежи". В веб-версии сайта жители отдают предпочтение участию в опросах и общих собраниях собственников.

Функционал портала продолжает совершенствоваться. В декабре 2022 года в "Электронном доме" заработала опция предоставления гостевого доступа. Она позволяет к управлению электронными сервисами своей квартиры подключать гостей, друзей, родственников или арендаторов.

Платформу "Электронный дом" развивает ГКУ "Новые технологии управления" совместно с департаментом информационных технологий города Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичи в 1,5 раза чаще стали пользоваться электронной медицинской картой (ЭМК) по сравнению с прошлым годом. Сейчас это один из самых востребованных сервисов столичной системы здравоохранения.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что с 2020 года жители обратились к своим электронным медкартам уже свыше 470 миллионов раз, из них более 215 миллионов – с начала 2023 года.



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