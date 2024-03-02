Синоптик предупредил москвичей о завершении оттепели и начале морозов с 5 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Волна похолодания вернется в Москву уже в начале второй недели марта, рассказал синоптик Александр Ильин в беседе с "Вечерней Москвой".

"Весна возьмет паузу. На следующей неделе закончится оттепель, и придут морозы. Во вторник (5 марта. – Прим. ред.) температура воздуха будет уверенно переходить через ноль к отрицательным значениям на термометре во второй половине дня", – уточнил он.

6-го числа термометры города будут показывать только минусовую температуру, а в четверг и пятницу, 7 и 8 марта, температура днем может падать до минус 3–7 градусов, рассказал Ильин. По его словам, ночью мороз усилится до минус 13 градусов.

Однако вероятность осадков в начале недели будет минимальной, тем не менее, с 7 марта могут начаться снегопады, которые продержатся до 14 марта. По данным синоптика, морозы также продержатся до середины третьей недели месяца.

"Волна похолодания будет длиться примерно до 14 марта, а потом температура вновь начнет постепенно приближаться к нулевым значениям на термометре, но плюсовых температур также пока не ожидается", – уточнил он.

По данным центра погоды "Фобос", метеорологическая весна в столице может наступить в конце марта – начале апреля. Согласно обновленным нормам, актуальным на начало 21 века, это может произойти 21 марта, однако средняя дата схода снежного покрова назначена на 6 апреля.

До этого портал мэра и правительства Москвы предупреждал, что температура воздуха в Москве в ближайшие дни вновь опустится ниже 0. Холода вернутся в город уже 3 марта. Ночью ожидается до шести градусов ниже нуля.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы действует в Москве