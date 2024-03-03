Москвичей предупредили о пасмурной погоде в Международный женский день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Международный женский день в Москве и области прогнозируется пасмурная погода и снег. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

По его словам, 8 марта вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. Ночью ожидается минус 4–9 градусов, после полудня – от минус 2 до плюс 3 градусов, уточнил синоптик.

5 марта через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, которые будет сопровождаться снеговыми облаками. Ночью в Подмосковье ожидается от 5 до 10 градусов мороза, местами до минус 13, днем –от минус 2 до плюс 3 градусов.

Уже 6 марта в столице ночью морозы будут до минус 7–12 градусов, местами до минус 15. Днем ожидается 0 – минус 5 градусов. Такие показатели соответствуют нормам февраля, указал Тишковец.

"В выходные холод немного отступит, и показатели термометров вернутся в климатическое русло, хотя без облаков и локальных осадков в твердой фазе дело не обойдется. Минимальная температура составит минус 1 – минус 6, в разгар дня от минус 1 до плюс 4 градусов", – написал синоптик.

Ранее Тишковец рассказал, что в ночь с 3 на 4 марта в российской столице будут локальные январские морозы. За минувшую ночь в Москве на базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 4,6 градуса. На Балчуге было 2,6 градуса мороза, в Тушино – минус 5,1 градуса, а в Бутово – минус 7,2 градуса.

До этого в центре погоды "Фобос" пообещали наступление метеорологической весны в Москве в конце марта – начале апреля. По данным синоптиков, климатическая весна в столице начинается 21 марта. С этого дня температура становится устойчиво выше 0 градусов.

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