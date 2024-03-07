Москвичам напомнили о бесплатной парковке 8 и 9 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, автомобилисты смогут припарковать автомобили в Москве бесплатно. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час", – говорится в сообщении.

Однако парковки со шлагбаумом останутся платными 8, 9 и 10 марта.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

В четверг, 7 марта, москвичей призвали пересесть на общественный транспорт. В преддверии Международного женского дня вечерний заезд в столице начался раньше обычного. На некоторых участках столичных магистралей уже наблюдаются затруднения.

