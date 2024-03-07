07 марта, 14:58Транспорт
Автомобилистов предупредили о раннем вечернем разъезде в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичных водителей предупреждают о раннем вечернем разъезде в городе в четверг, 7 марта. Дептранс Москвы написал об этом в своем официальном телеграм-канале.
"Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Интенсивное движение сейчас на ТТК в районе Рижской эстакады, МКАД в районе улицы Подольских Курсантов и Ленинградском шоссе в районе моста Победы по направлению в центр", – говорится в публикации.
В преддверии 8 Марта небольшие затруднения возникли в районе цветочных рынков. Москвичей призывают заблаговременно прокладывать маршрут и объезжать эти участки.
Ведомство сообщает, что на фоне сокращенного рабочего дня все автомобилисты начнут разъезжаться раньше – около 16:00. Водителей просят выезжать до этого времени или позже вечером. Быстрее добраться до нужного места можно на общественном транспорте, подчеркнули в департаменте.
Там отметили, что затруднять движение также могут мелкие аварии и ремонтные работы. Москвичей просят быть внимательными во время поездок и не совершать резких маневров.
Ранее жителей столицы предупредили, что гололедица сохранится на дорогах до 10 марта.
Пресс-служба ЦОДД рекомендовала автомобилистам не торопиться менять зимние шины на летние с приходом весны. Замену следует осуществлять лишь тогда, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Также специалисты призвали мотоциклистов пока не выезжать на дороги.
В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 7 марта
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