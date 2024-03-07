Автомобилистов предупредили о раннем вечернем разъезде в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей предупреждают о раннем вечернем разъезде в городе в четверг, 7 марта. Дептранс Москвы написал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Интенсивное движение сейчас на ТТК в районе Рижской эстакады, МКАД в районе улицы Подольских Курсантов и Ленинградском шоссе в районе моста Победы по направлению в центр", – говорится в публикации.

В преддверии 8 Марта небольшие затруднения возникли в районе цветочных рынков. Москвичей призывают заблаговременно прокладывать маршрут и объезжать эти участки.

Ведомство сообщает, что на фоне сокращенного рабочего дня все автомобилисты начнут разъезжаться раньше – около 16:00. Водителей просят выезжать до этого времени или позже вечером. Быстрее добраться до нужного места можно на общественном транспорте, подчеркнули в департаменте.

Там отметили, что затруднять движение также могут мелкие аварии и ремонтные работы. Москвичей просят быть внимательными во время поездок и не совершать резких маневров.

Ранее жителей столицы предупредили, что гололедица сохранится на дорогах до 10 марта.

Пресс-служба ЦОДД рекомендовала автомобилистам не торопиться менять зимние шины на летние с приходом весны. Замену следует осуществлять лишь тогда, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Также специалисты призвали мотоциклистов пока не выезжать на дороги.



В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 7 марта