ЦОДД рекомендовал пересесть на общественный транспорт для передвижений по Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам использовать общественный транспорт для передвижений по городу. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время интенсивное движение сохраняется в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Тульской эстакады, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотечной улицы, на МКАД в районе Липецкой улицы и в районе шоссе Энтузиастов, а также на Щелковском шоссе по направлению в область.

"Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения", – говорится в сообщении.

Контроль за ситуацией на дорогах осуществляют ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

В пятницу, 7 марта, вечерний заезд в Москве начался раньше обычного. В преддверии 8 Марта небольшие затруднения возникли в районе цветочных рынков. Москвичей призывают заблаговременно прокладывать маршрут и объезжать эти участки.