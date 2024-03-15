Более 500 тыс человек проголосовали на выборах президента РФ онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 500 тысяч человек поучаствовали в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России. Об том свидетельствуют данные, опубликованные на портале по наблюдению за ДЭГ.

По состоянию на 06:59 по московскому времени избиратели 28 российских регионов, которые ранее подали заявки на участие в дистанционном голосовании, получили 500 569 бюллетеней. Так, явка по ДЭГ составила 10%. Всего голосовать онлайн планируют 4,76 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что московская городская избирательная комиссия сформировала регламент действий для возможных ситуаций во время голосования на президентских выборах. По информации зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, предусмотрен порядок действий и на те случаи, когда разные внешние события могут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участке. В этом случае, с его слов, возможно преднамеренное отключение, однако все участки будут готовы к голосованию с бумажными бюллетенями.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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