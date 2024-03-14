Москва готова к нештатным ситуациям в ДЭГ на выборах президента – МГИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Московская городская избирательная комиссия сформировала регламент действий для возможных ситуаций во время голосования на выборах президента РФ с 15 по 17 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"С учетом текущей международной ситуации предусмотрены регламенты даже на те случаи, когда какие-либо внешние события смогут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках. В этом случае возможно ее преднамеренное отключение", – рассказал зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, при временной приостановке работы системы все участки будут готовы к голосованию с бумажными бюллетенями. Реут подчеркнул, что там уже установили ящики для голосования и подготовили необходимое число бюллетеней.

Ранее в Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов. В столице был сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты из участников, заранее прошедших обучение. Одним из этапов подготовки к выборам стала церемония разделения ключа расшифрования электронного голосования. Все регламенты выборов были разработаны с учетом сохранности и корректности подсчетов голосов.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Ключи расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта