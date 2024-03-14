Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам президента в РФ

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Избирательная система готова к проведению выборов президента в России. Об этом сообщила главы Центризбиркома Элла Памфилова.

"Система готова, система во всеоружии", – сказала она.

Вместе с этим Памфилова добавила, что избирательная система устойчива к любым внешним вызовам.

До этого к участию в выборах президента россиян призвал действующий глава государства Владимир Путин. Он обратил внимание, что голосование является способом проявить свою гражданскую позицию. Путин подчеркнул, что каждый голос граждан ценен и важен.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

По информации СМИ, инаугурация выбранного президента РФ состоится 7 мая. Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный лидер страны вступает в должность по истечении 6 лет со дня вступления в должность президента РФ, который был выбран на предыдущих выборах.



Владимир Путин выступил с обращением перед выборами президента в России