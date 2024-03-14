В ЦИК заявили о ряде фейковых сообщений о нарушениях в ходе президентской кампании

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В Центризбирком поступили ложные обращения с жалобами с использованием персональных данных, комиссия передала их правоохранителям. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

С ее слов, фальсифицированные обращения поступали якобы от имени реальных граждан, которые ничего не знали об этих сообщениях. Злоумышленники пишут их и сочиняют какую-то жалобу, поделилась она.

"Более того, используются их персональные данные, и мы все это собрали, передали в правоохранительные органы", – сказала Памфилова.

Между тем в преддверии выборов президента РФ свою работу начал информационный центр Центральной избирательной комиссии. Первое заседание было посвящено теме "Готовность избирательной системы к выборам президента РФ".

В ходе собрания Панфилова рассказала, что для работы на выборах уже аккредитованы порядка 1 447 журналистов от около 90 СМИ. Примерно половина из них – иностранцы.

В свою очередь, Сергей Собянин пригласил жителей Москвы принять участие в выборах главы государства. Мэр назвал столицу сердцем России, указав, что голоса москвичей традиционно звучат весомо.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут проголосовать на выборах онлайн