РКН заблокировал фейковый сайт ЦИК и поддельный телеграм-канал Памфиловой

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор ограничил доступ к фейковому сайту ЦИК РФ и к поддельным аккаунтам избирательных комиссий в соцсетях, включая фейковый телеграм-канал председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Глава ЦИК объяснила ТАСС, что у нее нет аккаунтов в соцсетях, кроме официальных страниц самой комиссии.

"Я работаю исключительно по закрытой связи. Научена. Никому в открытом доступе всякие глупости я не пишу. Мне тут присылают такие эпистолярные жанры: хоть стой, хоть плачь, хоть смейся", – добавила Памфилова.

При этом председатель комиссии уточнила, что до сих пор ведется тесная работа с Роскомнадзором по блокировке фейковых страниц в соцсетях, связанных с ЦИК РФ.

Ранее DDoS-атаки на сайты зафиксировала партия "Единая Россия". В связи с этим специалисты приостановили работу второстепенных ресурсов фракции. Силы направили на создание стабильной обстановки вокруг критически важных сервисов ЕР.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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