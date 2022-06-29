В Госдуме напомнили о росте цен на услуги ЖКХ с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля в среднем на 4%, рассказал "Ленте.ру" член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, больше всего цены вырастут в Чечне (6,54%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Дагестане и Якутии (6%). При этом в Пензенской области стоимость тарифов услуг ЖКХ увеличится лишь на 3,4%.

Якубовский уточнил, что процент тарифа рассчитывается на уровне субъекта, но при этом власти не должны заходить за предельные значения, утвержденные 30 октября 2021 года.

"Зачастую пересмотр тарифов связан с повышением стоимости электричества, газа, индексацией зарплат работников коммунальной сферы, реализацией инвестиционных программ. Повышение платы за коммунальные услуги не допускается выше установленных предельных индексов", – добавил политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что объем инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства следует в разы увеличить. По его словам, в настоящее время износ сетей ЖКХ составляет свыше 40%. Для повышения качества жилищных услуг необходимо обновить инфраструктуру отрасли.

Глава государства подчеркнул важность снижения доли ветхих сетей и предложил разработать план их модернизации, первый этап которого может быть рассчитан на 5 лет.

