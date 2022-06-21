Путин заявил о необходимости увеличения объемов вложений в ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Объем инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства следует в разы увеличить, заявил Владимир Путин на заседании, посвященном стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.
"Я убежден, масштабное обновление сетей, другой инфраструктуры – это действительно ключ к решению системных проблем ЖКХ. И что особенно важно – к обеспечению предсказуемых, прозрачных и понятных для граждан тарифов. Вот почему, как вы знаете, предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Ее главная суть – консолидировать, привлечь сюда солидные инвестиции. Их объем должен быть увеличен в разы", – приводит ТАСС его слова.
По словам Путина, в настоящее время износ сетей ЖКХ составляет свыше 40%. Для повышения качества жилищных услуг необходимо обновить инфраструктуру отрасли.
Глава государства подчеркнул важность снижения доли ветхих сетей и предложил разработать план их модернизации, первый этап которого может быть рассчитан на 5 лет.
Он также добавил, что в конце 2022 – начале 2023 года необходимо начать реализацию программы обновления инфраструктуры ЖКХ.
"Правительству нужно тщательно продумать все параметры программы и определить источники финансирования", – отметил президент.
Ранее Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, предложил запустить в России программу модернизации комплекса жилищно-коммунального хозяйства.
Как отметил глава государства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства накопилось множество проблем. Путин также обратил внимание на хронический недостаток инвестиций в отрасли, который оценивается в 4,5 триллиона рублей.
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