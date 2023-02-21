Киев получил менее половины обещанной Западом финансовой помощи – СМИ

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Страны Запада передали Украине менее половины от обещанной помощи. Об этом со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики пишет газета Financial Times.

"Министерство финансов получило к декабрю 2022 года 31 миллиард евро из обещанных западными странами 64 миллиардов евро", – указано в статье.

В газете уточняется, что США не передали Киеву примерно 12 миллиардов евро, а страны ЕС не передали около 17,5 миллиарда евро.

Советник президента Украины Тимофей Милованов сообщил, что выплаты от стран Запада происходят нестабильно. По его словам, партнеры Киева часто опаздывают с переводом средств.

Ранее сообщалось о встрече президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе встречи Байден объявил о выделении Киеву военной помощи еще на 500 миллионов долларов.

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