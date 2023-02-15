В МО Британии заявили, что в пакет помощи Украине из нового фонда войдет разведтехника

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Министерство обороны Великобритании рассказало о первом пакете военной помощи Украине из нового фонда. Об этом сообщает ТАСС.

"Первый пакет оборудования был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией… С ожидаемой стоимостью более чем в 200 миллионов фунтов первый пакет будет включать жизненно необходимые возможности", – рассказали в ведомстве.

По информации британского военного ведомства, в предстоящий пакет будут включены боеприпасы, запчасти для танков и разведтехника. Кроме того, Украина получит беспилотные системы и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что в администрации президента США работают над одобрением бюджетной помощи Украине. Речь идет о сумме в 10 миллиардов долларов.



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