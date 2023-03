Экс-разведчик США заявил, что ВСУ скоро потеряют сотни тысяч человек убитыми

Фото: AP/Vadim Ghirda

Бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины скоро потеряют сотни тысяч человек убитыми.

"Каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Речь идет о сотнях тысяч человек. Такова их судьба", – сказал он в ходе интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Экс-разведчик заявил, что ВСУ не могут "вклиниться" в мощную оборону российской армии. Это связано с тем, что Украина несет серьезные потери при наступательных действиях.

Риттер добавил, что поражение Киева очевидно и оно может наступить этим летом после исчерпания боеприпасов и мобилизационного ресурса.

Ранее экс-разведчик заявил, что российская армия в скором времени может лишить Киев выхода к Черному морю, а также освободить Одессу.

По словам Риттера, такой исход соответствует плану Владимира Путина, призванному обезопасить государство от дальнобойных артиллерийских систем Запада, которые были переданы украинской стороне.

