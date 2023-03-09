Экс-разведчик ВС США заявил, что РФ скоро отрежет Украине выход к морю

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Российская сторона в скором времени может лишить Киев выхода к Черному морю, а также освободить Одессу. Таким мнением поделился бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.

"Как только русские возьмут Одессу, я не думаю, что они остановятся и не освободят все до Приднестровья, которое находится примерно в 180 километрах от места, где расположены российские передовые части. <…> Они создадут сухопутный мост и отрежут Украину от Черного моря", – заявил Риттер.

По словам экс-разведчика, такой исход соответствует плану Владимира Путина, призванному обезопасить государство от дальнобойных артиллерийских систем Запада, которые были переданы украинской стороне.

Ранее Риттер выразил мнение, что конфликт на Украине подошел к финальной фазе. По мнению офицера, на данном этапе бойцы российской стороны лишат ВСУ снабжения.

Он также отметил, что у Киева постепенно заканчиваются боеприпасы. Из-за этого Владимир Зеленский просит Запад поставить еще вооружения, аргументируя это тем, что противостояние может перейти и на другие страны.

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