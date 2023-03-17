Экс-разведчик США заявил, что Зеленский сбежит с Украины

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Украинский лидер Владимир Зеленский сбежит из страны, чтобы сохранить свою жизнь, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

Риттер указал на то, что президент Украины проигрывает. По его мнению, единственный вариант для Зеленского – это бегство. Военный эксперт считает, что украинский лидер может взять семью и уехать в другую страну. Если он докажет, что не совершал военных преступлений, у него может быть нормальная жизнь, отметил бывший разведчик.

"Если он останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара российской армии, либо от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране", – резюмировал он.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский разрешил Западу обмануть свой народ. По его словам, украинские войска находятся в трудном положении, однако союзники пока не предоставляют необходимое оружие.

Также он добавил, что ситуация в экономике оказалась тяжелейшей, поскольку режим нынешнего президента Украины довел страну до банкротства.



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