Фото: ТАСС/Zuma

Обстановка на Украине находится на грани революционного взрыва из-за узурпации власти президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, Верховный совет страны не функционирует как высший законодательный орган, в связи с чем политическая система Украины разгромлена. Соскин добавил, что у украинского народа отобрали власть.

Помимо этого, экс-советник Кучмы сообщил о тяжелой экономической ситуации в стране, которая связана с тем, что Киев уже лишился 60% хозяйственного комплекса и практически обанкротился. Также из-за эмиграции 11 миллионов украинцев из страны разорвана социальная структура украинского общества, добавил он.

Ранее Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский разрешил Западу обмануть свой народ. Так, по его словам, украинские войска находятся в трудном положении, однако союзники пока не предоставляют необходимое оружие.

До этого Соскин призвал Зеленского покинуть пост президента Украины из-за невозможности удерживать контроль над государством. Экс-советник Кучмы уверен, что пока украинцы живут в тяжелых условиях, администрация Зеленского получает материальные блага и "бесится с жиру".

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