Фото: телеграм-канал "Постпредство России при ООН"

Россия и Украина находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева, считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В эфире Kim Iversen show он рассказал, что в районе Артемовска ВСУ находятся в плачевной ситуации и несут большие потери. По его словам, погода там сейчас тоже не на стороне украинских солдат, поскольку они не могут использовать тяжелую технику.

Дипломат добавил, что новых мобилизованных украинцев используют как пушечное мясо после 2–3 дней тренировок. По его мнению, киевский режим стал заложником собственной политики и обещаний западным странам, что он способен победить в военном смысле Россию в случае поставок оружия.

Теперь перед Зеленским стоит задача показать, что они способны на контрнаступление, считает Полянский. Он подчеркнул, что для Киева важно провести контрнаступление, потому что оно является условием для продолжения поддержки киевского режима со стороны Запада.

"Они не хотят какого-либо ущерба своему имиджу. Ситуация вокруг Бахмута или Артемовска, как мы его называем, действительно очень плоха для Украины. Там множество военных в окружении. Тяжело представить, сколько человек они теряют. Они бросают сотню за сотней, чтобы только поддержать престиж президента Зеленского", – заключил он.

Ранее сообщалось, что штурмовые группы ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области, а также сорвали две попытки переброски резервов.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад Вооруженных сил Украины на территории предприятия "Укрэнергочермет" в районе Запорожья.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ уничтожили 8 единиц техники ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

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