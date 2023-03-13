В Киеве заявили, что Зеленский позволил Западу использовать украинцев в своих целях

Фото: АР/Efrem Lukatsky

Украинский глава Владимир Зеленский разрешил Западу обмануть свой народ. Украинские войска находятся в трудном положении, однако союзники пока не предоставляют необходимое оружие, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Оружие, которое надо для наступления, отсутствует – только кормят завтраками. Дурилка полная украинцев идет, используют по полной программе. Ну Зеленский дает, чтобы использовали, а кто еще", – указал он в своем YouTube-канале.

По словам бывшего советника Кучмы, у ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов и оружия. Кроме того, они несут большие потери, добавил Соскин.

Он резюмировал, что ситуация в экономике оказалась тяжелейшей, поскольку режим нынешнего президента Украины "довел страну до банкротства".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад очень близок к тому, чтобы на полном серьезе обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину. Он отметил, что лидеры западных стран посылают все более опасное оружие Киеву, поскольку на повестке дня уже стоит отправка истребителей, хотя раньше это считалось табу.

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