Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку

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Владимир Зеленский должен покинуть пост президента Украины из-за невозможности удерживать контроль над государством. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"В чем проблема Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку", – сказал политолог в видеоролике, размещенном на YouTube-канале.

Соскин уверен, что пока украинцы живут в тяжелых условиях, администрация Зеленского получает материальные блага и "бесится с жиру".

Решение проблемы политолог видит в концентрации президента и его администрации на проблемах населения.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что на замену Зеленскому в ближайшее время может прийти главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный.

Залужный стал практически равнозначной персоной главе Украины в медиапространстве Запада, считает эксперт. Так, например, уточнил Кнутов, главнокомандующий со своей семьей появляется на обложках ведущих зарубежных изданий не реже Зеленского с его женой.



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