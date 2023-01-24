Политолог объяснил, зачем Зеленский уволил замглавы офиса президента Украины

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Владимир Зеленский уволил замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, пытаясь показать Западу, что борется с коррупцией во власти. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов.

Он добавил, что Зеленский уволил Тимошенко под давлением спецслужб, в первую очередь США. По словам политолога, Тимошенко вольготно распоряжался финансовой помощью Запада.

При этом Баширов заверил, что в аппарате президента Украины будут еще увольнения, а после отставок последуют уголовные дела.

"Это не последнее увольнение, кстати говоря. Будут и уголовные дела. Но Арестович не распоряжался деньгами, а вот Тимошенко распоряжался", – цитирует слова политолога URA.RU.

Ранее сообщалось, что замглавы офиса Зеленского написал заявление об отставке. После этого президент Украины анонсировал масштабные кадровые перестановки на высоких постах в стране. По данным местных изданий, место замглавы офиса Зеленского может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

В середине января в отставку подал советник офиса президента Украины Алексей Арестович после заявления о том, что падение ракеты на жилой дом в Днепре стало результатом работы украинских средств противовоздушной обороны. Из-за этого заявления Арестович подвергся резкой критике со стороны украинской общественности.

Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки

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