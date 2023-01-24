Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал кадровые перестановки на высоких постах. Так, могут уйти замглавы офиса президента и заместитель генерального прокурора. Его, в частности, раскритиковали за новогодний отдых с семьей в Испании.

Еще один скандал разгорается со стороны силового ведомства. Западные издания заявили о шантаже в иностранном легионе Украины. Якобы данные, которые могут попасть в общий доступ, приведут к краху ВСУ.

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