Новости мира: полиция унесла Грету Тунберг с места протестов в Лютцерате

Полиция унесла Тунберг с места протестов в Лютцерате. Экоактивисты вышли на митинг против запланированной добычи угля в Германии. Несколько сотен демонстрантов собрались возле деревни, которую планируют снести, чтобы начать разработку, а затем отправились к шахтам, где и произошло столкновение с полицией. Активисты использовали пиротехнику, камни и коктейли Молотова. Известно, что более 70 силовиков получили травмы. Правоохранителям пришлось применить дубинки и перцовый аэрозоль, чтобы разогнать протестующих.

Судебные разбирательства между Бредом Питтом и Анджелиной Джоли продолжаются. На этот раз супруги пытаются решить вопрос с общей винодельней, так как имущество считалось семейным бизнесом. После развода Питт просил бывшую жену не продавать свою долю без его согласия. Но актриса практически сразу нарушила договоренность. Стало известно, что ее часть винодельни покупает российский олигарх Юрий Шефлер за 164 миллиона долларов.

20 человек погибли в результате наводнения в Калифорнии. Река Сакраменто переполнилась и вышла из берегов. Сильные ливни обрушились на территорию штата еще в конце декабря. Более 10 тысяч человек до сих пор находятся в эвакуации. Белый дом объявил о выделении федеральной помощи территориям, которые пострадали от разгула стихии.

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