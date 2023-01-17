Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/localpic/Droese

Глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус будет назначен на пост министра обороны ФРГ. Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, Писториус сменит на этой должности Кристине Ламбрехт, подавшую прошение об отставке.

Накануне Ламбрехт сообщила, что приняла решение об уходе с поста министра в связи с повышенным вниманием СМИ к ее персоне и действиям. По словам Ламбрехт, такая ситуация отодвинула публичную дискуссию о развитии бундесвера на задний план.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!