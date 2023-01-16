13:59Политика
Шольц принял прошение министра обороны ФРГ об отставке
Фото: depositphotos/selensergen
Канцлер Германии Олаф Шольц принял прошение министра обороны республики Кристины Ламбрехт об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя германского кабмина Кристиане Хофман.
"Канцлер уважает решение Ламбрехт и благодарит ее за хорошую работу, которую она проделала в это сложное и полное вызовов время", – сказала она.
По словам Хофман, в ближайшее время Шольц представит президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру кандидатуру преемника Ламбрехт.
Ранее Ламбрехт сообщила, что обратилась к Шольцу с просьбой об отставке. Она пояснила, что приняла решение об уходе с поста министра в связи с повышенным вниманием СМИ к ее персоне и действиям. По словам Ламбрехт, такая ситуация отодвинула публичную дискуссию о развитии бундесвера на задний план.
Министр обороны ФРГ Ламбрехт намерена уйти в отставку – СМИ
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