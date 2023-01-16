Украинские энергетики заявили об огромном дефиците генерации электроэнергии

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Энергетическая система Украины испытывает огромный дефицит генерации электроэнергии после ударов России. Об этом заявил гендиректор украинской компании "YASNO ДТЭК" Сергей Коваленко.

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений", – приводит его слова РИА Новости.

Коваленко уточнил, что не может прогнозировать сроки восстановления. Он также заявил, что неизвестно, как долго будут продолжаться ремонтные работы.

Глава компании заявил, что ситуация крайне серьезная. По его словам, "Укрэнерго" пришлось значительно ограничить объем потребления по всей стране, в том числе в Киеве.

Минобороны России ранее отчиталось о проведенных 14 января ракетных ударах по военным объектам на территории Украины. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об успешности ударов по системе военного управления Украины и связанных с ней объектам энергетики.

В МО РФ сообщили об успехах в районе северных окраин Артемовска

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